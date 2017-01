Mercado da bola: as novidades desta quinta no futebol brasileiro

Reforços

Um dos mais cobiçados jogadores da janela de transferências já não está mais no mercado. Thiago Neves, meia com passagens por Flamengo e Fluminense, entre outros clubes, assinou contrato com o Cruzeiro.

Marinho, outro alvo de interesse de vários clubes, concedeu entrevista coletiva em que revelou proposta milionária de um clube do exterior. O Vitória, porém, rejeitou a oferta e o jogador, por enquanto, ainda está vinculado ao clube baiano.

Leia mais

Vasco encaminha acerto com o atacante Muriqui

Comentaristas avaliam contratações de times brasileiros na janela

100 nomes para a Dupla: jogadores que poderiam reforçar Grêmio e Inter



Na Dupla, o Grêmio avançou nas negociações com Gabriel Fernández e está próximo de anunciar o jogador do Racing-URU. Já o Inter teve um dia sem novidades na busca por contratações.

* ZHESPORTES