Mercado da bola: as novidades desta segunda no futebol brasileiro

Reforços

Nada de anúncios oficiais. Ao contrário dos outros dias, a segunda-feira foi apenas de sondagens, cogitações e de saídas e chegadas muito próximas no Mercado da bola do futebol brasileiro.

As principais novidades vieram do Grêmio. O Tricolor acertou as liberações dos atacantes Guilherme, que vai defender o Botafogo, e Henrique Almeida, que acertou seu retorno ao Coritiba. Os novos clubes, no entanto, ainda não oficializaram as negociações.

