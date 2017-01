Mercado da bola: as novidades desta sexta no futebol brasileiro

Reforços

A sexta-feira foi de poucas novidades no mercado da bola do Brasil. O Corinthians confirmou a contratação do atacante Kazim Richards, ex-Coritiba. De resto, muitas especulações e poucas chegadas confirmadas.

Leia mais

Palmeiras recusa oferta de clube turco pelo zagueiro Vitor Hugo

"Agradeço ao Inter pelo esforço que fez", diz Taison, em tom pessimista sobre retorno ao Beira-Rio

Diretor de futebol do Grêmio elogia Léo Moura e não descarta vinda do lateral para o clube



Na Dupla, o Grêmio mantém as negociações para contratar Gabriel Fernández. A novidade foi a desistência do acerto com o centroavante Kayke. O Inter parece ter ficado mais distante de Taison, que não deve conseguir a liberação para voltar ao seu clube do coração.

* ZHESPORTES