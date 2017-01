Mercado da bola: as novidades desta sexta no futebol brasileiro

Reforços

A sexta-feira foi tranquila no Mercado da Bola. Foram poucos negócios confirmados ou cogitados ao longo do dia, com uma grande surpresa: um novo clube para Carlos Alberto.

Leia mais:

Após acertar valor, Grêmio e PSV negociam prazo de pagamento por Beto da Silva

Incansável e polivalente: Léo Moura é a aposta do Grêmio para 2017

Diego, Charles, Iago e Ortiz: as caras novas do Inter para a temporada de 2017



O meia, ex-Grêmio, vai defender o Atlético-PR na Libertadores 2017. Além disso, o Flamengo confirmou a contratação de Rômulo, volante revelado pelo Vasco que estava no Spartak Moscou, enquanto o Corinthians cogita o nome de Fellipe Bastos, que defendeu o Grêmio com Felipão.

*ZHESPORTES