Mercado da bola: as novidades desta terça no futebol brasileiro  

Reforços

A terça-feira no mercado da bola rendeu um centroavante à Chapecoense. Em processo de reestruturação, os catarinenses ganharam Wellington Paulista, jogador de 32 anos e com passagem pelo Inter, para o setor ofensivo. Ele chega no clube na quinta-feira, quando assinará o contrato.

Quem também já recebeu um reforço, mas ainda não pôde anunciá-lo, foi o Grêmio. O centroavante Kayke chegou a Porto Alegre, passou nos exames médicos e agora precisa acertar os detalhes da rescisão com o Yokohama Marinos para ser oficialmente jogador tricolor.

Para o Inter, o dia foi calmo em termos de transferências. No Beira-Rio, a terça-feira foi marcada pela posse do novo presidente Marcelo Medeiros.