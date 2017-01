Mercado da bola: as novidades desta terça no futebol brasileiro

Reforços

Com reapresentação marcada para esta quarta-feira, a dupla Gre-Nal começou a se movimentar com mais intensidade. Nesta segunda, os dois times agitaram o noticiário.

O Grêmio inclusive chegou a ver um jogador partindo. O zagueiro Fred assinou com o Vitória e já até vestiu a camisa do clube baiano. Chega sob indicação do técnico Argel Fucks.

Leia mais:

Ponte Preta frustra Corinthians e mantém William Pottker

Vasco conversa por lateral-esquerdo Moisés, do Corinthians

Botafogo apresenta Montillo nesta quarta-feira



Quem também chega, mas à Arena, é Léo Moura. O lateral-direito viria ainda nesta segunda a Porto Alegre, por problema de companhia aérea, entretanto, a chegada foi adiada para esta terça — mesmo dia do desembarque à Capital do atacante uruguaio Gabriel Fernández.



Já o Inter não teve nenhuma movimentação definitiva em seu elenco. Mas o lateral-direito William recebeu uma proposta do Wolfsburg, da Alemanha, e pode deixar o Beira-Rio.

*ZHESPORTES