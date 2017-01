Mesmo com dores, Nadal busca vencer outro Grand Slam

Superação

O tenista espanhol Rafael Nadal reconheceu, neste domingo, que luta contra uma dor crônica, mas garantiu que acredita em manter viva a carreira de vitórias em Grand Slams com a chegada do novo treinador Carlos Moyà.

Nadal, que sofreu diversas lesões durante sua carreira, admitiu que joga com dores há alguns anos. Mesmo assim, o tenista se mostrou otimista com a possibilidade de voltar a vencer títulos nos quatro grandes torneios do circuito.

— Agora não estou machucado, mas tem muito tempo que eu não fico livre de dores — afirmou Rafa com um sorriso triste, durante a coletiva antes do Aberto da Austrália.

Leia mais:

Bruno Soares e Jamie Murray deixam escapar o bi do ATP de Sydney

Aberto da Austrália reúne Murray, Federer, Djokovic e Nadal outra vez

Murray pode encontrar Federer nas quartas de final em Melbourne

Nadal não chega a uma semifinal desde 2014, mas depois de uma discussão com o tio e técnico, Toni Nadal, contratou Moyà em dezembro para reforçar a equipe.

— Não sou alguém que toma as decisões assim. Preciso conversar antes. E vocês sabem que meu tio é meu treinador — acrescentou.

— É uma pessoa decisiva na minha carreira, então preciso falar com ele antes de tomar uma decisão deste tipo. Nunca decidiria algo assim se Toni não gostasse da ideia — explicou.

Em relação à Moyà, que venceu Roland Garros em 1998 e foi o número um mundial em março de 1999, Nadal explicou:

— É uma pessoa com a qual treinei durante quase toda a minha carreira, desde os 15 anos até ele se aposentar.

A contratação "não é um grande assunto, né?", afinal, "ele também mora em Mallorca", ressaltou.

O espanhol, vencedor de 14 Grand Slams e atual 9° do mundo, enfrentará o alemão Florian Mayer na primeira rodada do Aberto da Austrália, na terça-feira.

No ano passado, Nadal perdeu na estreia para o compatriota Fernando Verdasco.

— Se estou aqui é porque acredito que posso lutar pelas coisas que me motivam de verdade — concluiu.