Montillo é apresentando no Botafogo com festa da torcida

Status de ídolo

Festa com a torcida, salão nobre lotado e camisa 7 nas costas. Com peso de ouro, Montillo foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira como o principal reforço do Botafogo para 2017. Das mãos de Maurício, autor do histórico gol do título de 1989, o meia argentino recebeu o uniforme alvinegro e agradeceu a diretoria e torcida pela recepção em General Severiano.

— Primeiramente, obrigado à todos pelas palavras. É uma honra vestir essa camisa. Não só pelo número, mas pela história do clube. Foi tudo muito rápido, falamos com a verdade e foi uma negociação rápida. O grupo de 2016 fez um torneio muito lindo, e eu quero ser mais um, que une e agrega. Não quero ser o cara, quero ajudar à todos e espero conseguir — afirmou o novo meia do Botafogo.

Mais do que um reforço, a contratação de Montillo marca, segundo o presidente Carlos Eduardo Pereira, uma mudança de mentalidade dentro do clube. E a expectativa é de que em 2017 o Alvinegro alcance voos maiores.



— Indiscutivelmente, a contratação dele marca uma definição muito clara nossa na busca por objetivos maiores no ano de 2017. Montillo é um craque, que dispensa qualquer palavra. Foi uma negociação direta, objetiva, respeitando todos os padrões éticos — comemorou o mandatário botafoguense.



Agora, a expectativa do botafoguense é de poder ver Montillo em campo com a camisa 7 alvinegra. Segundo o meia, ele treinou durante o período inativo das férias e, pegando ritmo de jogo, conseguirá entrar em forma rapidamente.



— O mais importante para mim é pegar ritmo de jogo. O calendário chinês termina em novembro. Mas eu quase não peguei férias, continuei treinando pois sabia o que viria. Mas o ritmo de jogo é o que eu mais tenho que pegar. O último foi dia 30 de outubro. Mas esquecer de jogar bola ninguém esquece. Trabalhei muito a parte física e estou confiante que a coisa estará bem encaminhada com uma boa pré-temporada — analisou o camisa 7 alvinegro.



O argentino de 32 anos vem de temporadas no futebol chinês, onde atuou pelo Shandong Luneng. No Brasil, teve grande destaque com as camisas do Cruzeiro e do Santos. Ele assinou contrato de uma temporada com o clube alvinegro e será o grande nome do clube para a disputa da Copa Libertadores desse ano.



*LANCEPRESS