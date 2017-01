Morre Jean Vuarnet, campeão olímpico e lenda do esqui

Obituário

O esquiador francês Jean Vuarnet, campeão olímpico de downhill em 1960, morreu na madrugada desta segunda-feira aos 83 anos de idade em Sallanches, na região da Haute-Savoie, depois de sofrer um acidente vascular cerebral.

Nascido em 18 de janeiro de 1933, em Túnis, capital da Tunísia, viveu na França desde que completou um ano de idade. O esquiador fez história ao tornar-se o primeiro campeão olímpico sobre esquis metálicos nos Jogos de Inverno de Squaw Valley, nos Estados Unidos, em 22 de fevereiro de 1960.

Leia mais:

Brasileiro fecha primeiro dia do Dakar na liderança dos quadriciclos

Sauber escolhe Wehrlein para substituir Nasr na F-1 em 2017

Veja os dias e os horários dos confrontos dos playoffs da NFL

Vuarnet foi o primeiro a esquiar utilizando a "posição do ovo", que flexiona os joelhos e inclina o corpo para frente. Esta posição é utilizada por todos esquiadores atualmente.

Depois de se aposentar como atleta, Vuarnet continuou relacionado com o esporte: foi ele o criador da estação de esqui de Avoriaz, nos Alpes francês, e também do domínio "Portas do Sol", que une 12 estações da França e da Suíça e que dá nome a uma marca de óculos de sol mundialmente conhecida. Também ocupou os cargos de diretor técnico e de vice-presidente da Federação Francesa de Esqui.

*AFP