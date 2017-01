Murray enfrenta promessa russa na segunda rodada em Melbourne

Aberto da Austrália

Depois de amargar cinco derrotas em finais do Aberto da Austrália, Murray busca primeiro título no torneio de Grand Slam

O britânico Andy Murray, líder do ranking da ATP, medirá forças nesta quarta-feira com a jovem promessa russa Andrey Rublev, número 1 do mundo na categoria juvenil em 2014, pela segunda rodada do Aberto da Austrália.

Rublev, 19 anos, chegou a vencer Roland Garros nos juvenis em 2014. Desde que se tornou profissional, arrancou vitórias sobre tenistas renomados, como Jeremy Chardy, Fernando Verdasco e Benoit Paire.

O tenista moscovita, que treina em Barcelona, ganhou sua primeira partida em Grand Slam diante do taiwanês Lu Yen-Hsun, na estreia em Melbourne. O suíço Roger Federer enfrentará outro jovem tenista, o americano Noah Rubin, 19 anos e número 200 do mundo.

Na chave feminina, a número 1 do mundo, a alemã Angelique Kerber, enfrenta a compatriota Carina Witthoeft.

Principais jogos do Aberto da Austrália (horários de Brasília)

ROD LAVER ARENA

A partir das 22h (de terça)

Stefanie Vogele (SUI) x Venus Willliams (EUA)

Angelique Kerber (ALE) x Carina Witthoeft (ALE)

Noah Rubin (EUA) x Roger Federer (SUI)

A partir de 6h (de quarta)

Samantha Crawford (EUA) x Garbiñe Muguruza (ESP)

Andy Murray (GRB) x Andrey Rublev (RUS)

MARGARET COURT ARENA

A partir das 22h (de terça)

Jaimie Fourlis (AUS) x Svetlana Kuznetsova (RUS)

Stan Wawrinka (SUI) x Steve Johnson (EUA)

HIGHSENSE ARENA

A partir das 22h (de terça)

Jeremy Chardy (FRA) x Kei Nishikori (JAP)

Andrea Seppi (ITA) x Nick Kyrgios (AUS)

QUADRA 2

A partir das 22h (de terça)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) X Dusan Lajovic (SRV)

QUADRA 3

A partir das 22h (de terça)

Tomas Berdych (TCH) x Ryan Harrison (EUA)

Dan Evans (GBR) x Marin Cilic (CRO)

