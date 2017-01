Murray passa sufoco, mas vence e encara promessa russa na Austrália

Avançou

O líder do ranking da ATP e cinco vezes vice-campeão do Aberto da Austrália, o escocês Andy Murray, iniciou aos trancos e barrancos sua nova caminhada em busca do título inédito e venceu após passar um sufoco contra o ucraniano Ilya Marchenko. O escocês lutou por 2h47min para fechar a partida em 7/5, 7/6 (5) e 6/2, tendo convertido dez aces contra seis do ucraniano, que cometeu 62 erros não-forçados contra 22 de Murray.

Pronto para protagonizar um zebra, Marchenko entrou em quadra firme na devolução e buscando as paralelas. A tática deu resultado de cara, mas o ucraniano vacilou e viu o escocês devolver a quebra na sequência. No quarto game, Murray voltou a quebrar o serviço de Marchenko, abriu 4/1 no placar, mas viu o adversário não se entregar, voltar a ser agressivo e, com belo backhand, devolver a quebra no nono game, quando o escocês sacava para fechar o primeiro set. A luta prosseguiu, com os dois tenistas se testando e, após vacilos do ucraniano, no 12° game, Murray conseguiu a quebra para fechar o primeiro set.

No segundo set, o jogo seguiu duro. Marchenko conseguiu quebrar o saque do adversário no terceiro game, após ser agressivo com backhand e fez 4/1 no placar, mas não sustentou a vantagem ao ver o escocês devolver a quebra no oitavo game. Com 4/4 no placar, os dois seguiram batalhando e levaram a parcial para um tiebreak decidido nos detalhes a favor do britânico.

Já no terceiro set, com o calor e as longas disputas dos games anteriores, Marchenko deu sinais de cansaço. Murray dominou, conquistou quebras no terceiro e quinto games, fez 5/1 no placar e administrou.

Na segunda rodada do torneio, o líder do ranking encara a jovem promessa russa Andrey Rublev, de apenas 19 anos, que ocupa o posto de 132 do mundo. O russo venceu a experiência do taipei Yen-Hsu Lu por 4/6, 6/3, 7/6 (0) e 6/3. Rublev nunca enfrentou Murray no circuito profissional. Esta será também a primeira vez do russo contra um tenista número um do mundo.