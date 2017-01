Murray pode encontrar Federer nas quartas de final em Melbourne

Aberto da Austrália

Dois atrativos duelos se desenham no Aberto da Austrália, com um possível confronto de quartas de final entre o número 1 do mundo, Andy Murray, e o suíço Roger Federer, e uma possível semifinal entre o sérvio Novak Djokovic (2º) e o espanhol Rafael Nadal, após o sorteio das chaves.



Murray terá primeiras rodadas aparentemente tranquilas, com uma estreia diante do ucraniano Ilya Marchenko, 93º tenista do ranking ATP.

Leia mais:

Brasileiros têm estreia difícil no Australian Open

Teliana, Paula e Clezar perdem no quali do Aberto da Austrália

Com Federer na 17ª posição, Australian Open confirma cabeças de chave

Mais para frente, o britânico poderia enfrentar já nas quartas de final a lenda viva do tênis Roger Federer, que volta de lesão e caiu para o 17º posto no ranking. O suíço foi o algoz de Murray no Aberto da Austrália em 2014 (quartas de final) e 2010 (final).



Federer, porém, terá que superar alguns obstáculos se quiser sonhar alto no Aberto da Austrália, já que, caso a lógica prevaleça, enfrentará o tcheco Tomas Berdych (10º) e o japonês Kei Nishikori (5º) na terceira e quarta rodadas, respectivamente.

No caminho rumo a seu primeiro título do Grand Slam australiano, Murray poderia enfrentar outro suíço em uma hipotética semifinal, Stan Wawrinka, número 4 do mundo e campeão em Melbourne em 2014.

Djokovic estreia contra Verdasco

Murray, que encerrou a temporada de 2016 com nove títulos, entre eles uma segunda medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e um segundo troféu em Wimbledon, perdeu cinco finais em Melbourne, quatro delas para o atual campeão Djokovic.

O sérvio, agora número 2 do mundo, que busca um sétimo título do Aberto da Austrália, também terá rodadas mais tranquilas no início do torneio, com o espanhol Fernando Verdasco (40º) como adversário na estreia. Em seguida, poderá enfrentar nas quartas o búlgaro Grigor Dimitrov (15º) ou o francês Richard Gasquet (18º), antes de uma possível quartas de final contra o austríaco Dominic Thiem (8º).

Nas semifinais, o adversário poderá ser o espanhol Rafael Nadal, que caiu para o 9º lugar no ranking, após uma temporada de 2016 repleta de lesões. Nadal, porém, não terá vida fácil. Na quarta rodada, o adversário deverá ser o francês Gael Monfils (6º) e, nas quartas de final, o canadense Milos Raonic, número 3 do mundo.

*AFP