Na estreia de Gabigol como titular, Inter vence e avança às quartas da Copa Itália 

No sufoco

No primeiro jogo como titular de Gabigol, a Inter de Milão sofreu no San Siro, mas conseguiu vencer o Bologna na prorrogação (1 a 0, após o 2 a 2 no tempo normal) e avançou às quartas de final da Copa Itália. Essa foi a sétima vitória seguida da equipe em todas as competições. Agora, o time da casa enfrenta o vencedor de Lazio e Genoa.

Aos 34, Jeison Murillo recebeu cruzamento da direta e fez um golaço de bicicleta, colocando a Inter na frente. Pouco depois, aos 38, Palacio ampliou. Em contra-ataque, João Mario deu ótima assistência — sua segunda no jogo — para o atacante argentino completar para o fundo das redes, fazendo 2 a 0.

Os visitantes descontaram aos 42 minutos. Jogada da esquerda, Dzemaili chutou para o gol, viu a bola desviar em Kondogbia, enganar o goleiro Carrizo e entrar no gol, colocando mais emoção na partida.



Na segunda etapa, o ex-Santos Gabigol deixou o gramado aos 25 minutos aplaudido pela torcida da Inter. O brasileiro se apresentou bem durante os minutos em que esteve em campo, mas a ansiedade o atrapalhou em alguns momentos.



Aos 27 minutos, a Inter vacilou e o Bologna deixou tudo igual no jogo. Masina fez o cruzamento da esquerda, a bola passou por Destro e Ansaldi, mas Donsah apareceu na segunda trave para cabecear e fazer 2 a 2.



Na prorrogação, aos oito minutos, a Inter, apesar de estar pior do que o adversário na partida, se recolocou na frente do placar. Icardi cruzou e Candreva contou com o desvio de Oikonomou para marcar seu quinto gol na temporada e fazer 3 a 2, selando a classificação do time da casa.



*LANCEPRESS