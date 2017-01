Na última temporada, desempenho dos líderes do Italiano e Português caiu após a virada de ano 

Futebol Internacional

Inter de Milão era a líder na última temporada do Campeonato Italiano antes da paralisação para as festas de final de ano Foto: Divulgação / F.C Internazionale Milano

Termina neste final de semana a paralisação para as festas de Natal e Réveillon do Campeonato Italiano, Espanhol e Português. Apenas na Espanha, a equipe que liderava o torneio nacional conseguiu se manter na primeira colocação até o fim do torneio e se sagrar campeã. Na Itália e em Portugal, o líderes perderam força após as festas de final de ano e não conseguiram ficar nem com o vice-campeonato. Confira:

Italiano:

Na última temporada, a paralisação para as festas de final de ano ocorreu na 17ª rodada. Na época, a Inter de Milão liderava com 36 pontos, seguida de perto por Napoli e Fiorentina, com 35. A Juventus, que chegaria ao título com quatro rodadas de antecedência, era apenas a quarta colocada com 33 pontos. Ao final do Italiano, a Inter caiu para a quarta posição e apenas a Napoli se manteve entre os líderes, terminando com o vice-campeã. Neste ano, porém, a diferença da Juventus para a vice-líder Roma é de quatro pontos – Vecchia Signora equipe ainda tem um jogo a menos.

– Campanha da líder Inter de Milão em 2015/2016 antes parada de final de ano:

17 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 36 pontos.

– Campanha da líder Juventus em 2016/2017 antes das festas de final ano:

17 jogos, 14 vitórias, 0 empate, 3 derrotas, 42 pontos.

Espanhol:

A temporada passada do Campeonato Espanhol não teve paralisações para as festas de final de ano. Porém, na 17ª rodada, o Barcelona, que seria campeão após o termino do torneio, liderava com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Na temporada atual, a situação se inverteu. Disputadas 16 rodadas, a equipe merengue está invicta, com três pontos a mais e um jogo a menos que o Barcelona.

– Campanha do líder Barcelona em 2015/2016 até a 17ª rodada:

17 jogos, 13 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 41 pontos.

– Campanha do líder Real Madrid em 2016/2017 até a 16ª rodada:

15 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 0 derrota, 37 pontos.

Português:

A paralisação na temporada 2015/2016 do Campeonato Português ocorreu na 14ª rodada, quando o Porto liderava com 36 pontos. Porém, a equipe não conseguiu manter o desempenho e, ao final da competição, caiu para a terceira posição. O Benfica, que antes da parada para as festas era apenas o terceiro colocado, sagrou-se campeão com 88 pontos, dois à frente do vice-campeão Sporting.

– Campanha do líder Porto na temporada 2015/2016 antes das festas de final de ano: 14 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 0 derrota, 36 pontos.

– Campanha do líder Benfica na temporada 2016/2017 antes das festas de final de ano: 15 jogos, 12 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 38 pontos.

Benfica antes da paralisação de final de ano era apenas o terceiro colocado no Campeonato Português Foto: JOSE MANUEL RIBEIRO / AFP

