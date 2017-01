Na volta de Coutinho, Liverpool é surpreendido pelo Southampton

Copa da Liga Inglesa

Recuperado de lesão no tornozelo direito, jogador da Seleção Brasileiro entrou em campo no segundo tempo

No jogo que marcou o retorno do meia brasileiro Philippe Coutinho aos gramados, o Southampton surpreendeu o Liverpool, vencendo por 1 a 0, nesta quarta-feira, na partida de ida da Copa da Liga inglesa, no St. Mary¿s Stadium.

O novo revés do vice-líder do Campeonato Inglês veio a quatro dias do clássico do norte do país contra o Manchester United, pela Premier League.

Nathan Redmond foi o autor do gol da vitória do time da casa, aos 20 minutos do primeiro tempo. O resultado permite à equipe sonhar com uma classificação à final da competição, para isso, terá que segurar a vantagem construída para a partida de volta, em 25 de janeiro, no Anfield.

Com a derrota, o Liverpool somou o segundo tropeço consecutivo, depois de não conseguir sair do empate sem gol com o Plymouth, uma equipe da quarta divisão inglesa, no último domingo na FA Cup.

Afastado desde 26 de novembro em decorrência de uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito, Coutinho substituiu o holandês Wijnaldum aos 16 minutos do segundo tempo, quando o Liverpool já perdia a partida. O jogador da seleção deve ser relacionado e jogar mais tempo no confronto contra o United, no domingo, às 14h, no Old Trafford, em Manchester.

