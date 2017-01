Nadal arrasa Zverev e encara Raonic nas quartas em Brisbane

Adiante

O espanhol Rafael Nadal não tomou conhecimento da presença de seu adversário em quadra nesta quinta-feira no ATP de Brisbane. Em apenas 56 minutos de partida, o espanhol aplicou duplo 6/1 no alemão Alexander Zverev. O espanhol agora terá pela frente o canadense Milos Raonic, que vem de vitória por 2 sets a 0 sobre o argentino Diego Schwartzman. Raonic e Nadal se enfrentaram há menos de uma semana, no torneio de exibição de Abu Dhabi, com vitória do espanhol por 2 a 1 por 6/1, 3/6 e 6/3.

Nadal começou a partida jogando de forma básica, sem bolas muito profundas, apenas com o necessário para confirmar seus serviços. Até que, logo no terceiro game, Zverev – que venceu Roger Federer na Copa Hopman, quarta-feira – abriu dois break-points no saque do espanhol – e daí pra frente tudo mudou. Nadal salvou as duas chances de quebra e mudou completamente sua postura em quadra. Com uma agressividade absurda, o espanhol marcou duas quebras de saque em sequência e finalizou o primeiro set em 6/1, em apenas 26 minutos.

Mantendo o ritmo absurdo em quadra, Nadal abriu o segundo set tirando uma quebra do alemão com extrema facilidade. Zverev seguiu insistindo na tática de sacar e volear contra o espanhol, enquanto Nadal não perdoava e seguia comandando todos os pontos, invadindo a rede sempre que possível. O alemão chegou a confirmar um serviço no terceiro game, mas sofreu duas quebras e viu o espanhol fechar a partida com outro 6/1, após apenas 56 minutos.

