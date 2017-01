Nadal diz que iria pescar se achasse que não é mais competitivo

Sem desistência

O tenista espanhol Rafael Nadal afirmou, nesta segunda-feira, que "se achasse que não tenho chances, eu ficaria em casa pescando", uma semana antes do início do Aberto da Austrália.



O jogador, que tem sofrido com lesões nos últimos anos, venceu 14 Grand Slams, sendo o último em 2014, em Roland Garros. Em 2016, a temporada do tenista foi arruinada por uma lesão no pulso, mas o espanhol tem fé em recuperar a performance de seu melhor período.

– Meu objetivo é tentar competir para coisas importantes e para isso estou consciente de que tenho que vencer os melhores – acrescentou Nadal, fazendo referências a Andy Murray e Novak Djokovic.

Nadal, agora número 9 no mundo, vai ter um bom teste no Aberto da Austrália, onde ganhou apenas uma vez e foi eliminado na primeira rodada no ano passado.

– Sinto que Melbourne é uma oportunidade para jogar bem de novo e ter sensações positivas. Tudo pode acontecer se eu me sentir bem e competitivo – acrescentou.