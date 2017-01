Nadal e Djokovic são atração desta quinta-feira no Aberto da Austrália

Nata do tênis

Hexacampeão do Grand Slam australiano, enfrenta 117º tenista do ranking

Hexacampeão do Grand Slam australiano, enfrenta 117º tenista do ranking Foto: WILLIAM WEST / AFP

O espanhol Rafael Nadal enfrenta o cipriota Marcos Baghdatis nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Aberto da Austrália, com o objetivo de acabar de vez com as dúvidas sobre seu estado de saúde.

Baghdatis, 31 anos, foi finalista do torneio em 2006. Hoje, figura na 36ª colocação do ranking. Em nove confrontos prévios com Nadal, o cipriota venceu apenas uma vez.

Quem também entra em quadra nesta quinta-feira é o sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo e atual campeão em Melbourne, onde tem seis títulos no total. Djoko irá enfrentar o uzbeque Denis Istomin (117º).



Na chave feminina, a americana Serena Williams medirá forças com Lucie Safarova. A tcheca, ex-numero 5 do mundo (2015), caiu para o 61º lugar no ranking devido a problemas físicos.

Os canais ESPN transmitem o primeiro Grand Slam do ano. Veja as principais partidas da segunda rodada do Aberto da Austrália (horários de Brasília)

ROD LAVER ARENA

A partir das 22h (quarta-feira)

Naomi Osaka (JAP) x Johanna Konta (GBR)

Caroline Wozniacki (DIN) x Donna Vekic (CRO)

Denis Istomin (UZB) x Novak Djokovic (SER)

A partir das 6h

Lucie Safarova (TCH) x Serena Williams (EUA)

Marcos Baghdatis (CHP) x Rafael Nadal (ESP)

MARGARET COURT ARENA

A partir das 22h (quarta-feira)

Karolina Pliskova (TCH) x Anna Blinkova (RUS)

Dominika Cibulkova (SVQ) x Hsieh Su-Wei (TPE)

Gilles Muller (LUX) x Milos Raonic (CAN)

A partir das 6h

Mirjana Lucic-Baroni (CRO) x Agnieszka Radwanska (POL)

Dominic Thiem (AUT) x Jordan Thompson (EUA)

HISENSE ARENA

A partir das 22h (quarta-feira)

Grigor Dimitrov (BUL) x Hyeon Chung (COR)

Gael Monfils (FRA) x Alex Dolgopolov (UCR)

QUADRA 2

A partir das 22h (quarta-feira)

Carlos Berlocq (ARG) x Richard Gasquet (FRA)

Alexander Zverev (ALE) x Frances Tiafoe (EUA)

QUADRA 3

A partir das 22h (quarta-feira)

Radek Stepanek (TCH) x David Goffin (BEL)

*AFP