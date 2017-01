Nadal muda estratégia para o Aberto da Austrália

Em recuperação

O tenista espanhol Rafael Nadal espera que as mudanças que fez no seu calendário no início da temporada sejam refletidas com sucesso no primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália.



Nas últimas oito temporadas, Nadal estreou sete vezes em Doha, mas em 2017 decidiu que iniciará sua campanha participando pela primeira vez do torneio de Brisbane.

Desde que jogou em Sydney em 2009, Nadal costumava entrar no Aberto da Austrália apenas com a preparação do torneiro de Doha. Nesta temporada, o tenista de 30 anos mudou sua estratégia e vai jogar um torneio em terras australianas para se acostumar com o clima.

– Doha funcionou no passado pra mim, mas Brisbane vai me ajudar na adaptação com as condições australianas, que são mais duras por causa do clima. Cada ano é diferente. Todos os jogadores mudam seus calendários – acrescentou.

Nadal chegou a Brisbane depois de ganhar o campeonato Mubadala World Tennis Championship no sábado. O torneio de exibição realizado em Abu Dhabi provou que o tenista está recuperado da lesão no pulso que o perseguiu em 2016.

– Joguei bem em Abu Dhabi. Foram três boas partidas e isso é importante para mim. Ano passado eu estava jogando bem, mas a lesão apareceu no pior momento possível – declarou.