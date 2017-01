Nadal passa sem sustos e encara alemão no Aberto da Austrália

Tênis

Rafael Nadal, número nove do mundo, evitou a zebra nesta quinta-feira após a derrota de Novak Djokovic para o 117º colocado, Denis Istomin, e avançou à terceira rodada do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada.

O espanhol campeão de 2009 e dono de 14 Grand Slams superou o vice-campeão de 2006, o cipriota Marcos Baghdatis, 36º colocado, por 3 sets a 0 com parciais de 6/3 6/1 6/3.

Em busca de vaga nas oitavas de final o também finalista de 2014 terá uma parada dura, o talentoso alemão Alexander Zverev, de 19 anos, 24º do mundo e ex-líder do ranking juvenil que atropelou o americano FRancis Tiafoe por 6/2 6/3 6/4.

Nadal ganhou o único embate ano passado em Indian Wells de virada em partida onde o alemão teve chances de sair com a vitória.

O jogo

O espanhol não teve vida tão fácil, os games foram bem duros, mas ele conseguiu controlar bem as ações. Quebrou duas vezes e foi rompido uma vez na primeira parcial fechando por 6/3. No segundo set abriu duas quebras e liquidou com uma terceira. Na etapa final mais equilíbrio e quebra no sexto game com dupla-falta de Baghdatis. Bastou sacar bem para fechar na terceira chance com bola vencedora de forehand.

Foi o décimo encontro entre eles e a nona vitória do natural de Manacor.