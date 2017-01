Nadal se classifica para a segunda rodada em Brisbane

Com tranquilidade

O espanhol Rafael Nadal, número 9 do mundo, venceu o ucraniano Oleksandr Dolgopolov (62°) por duplo 6-3, nesta terça feira, e se classificou para a segunda rodada do Torneio de Brisbane, na Austrália.



– É difícil jogar contra ele. É muito agressivo em todas as jogadas – afirmou o ex-número 1 do mundo.

Depois de dois meses e meio afastado do circuito por uma lesão no pulso, o espanhol precisou de uma hora e 15 minutos para despachar Dolgopolov. Na rodada seguinte, Nadal enfrentará o alemão Mischa Zverev

– É um torneiro importante para mim, porque é o segundo torneiro do ano e o primeiro ATP. É incrível começar o ano com uma vitória no circuito ATP – comemorou Nadal.

O Aberto de tênis de Brisbane é disputado em quadra dura e distribui US$ 890 mil dólares em premiação.