Nadal tem estreia tranquila e vence Florian Mayer na Austrália

Começou bem

A estreia no nono favorito da chave masculina no Aberto da Austrália, o espanhol Rafael Nadal, foi relativamente tranquila diante do experiente alemão Florian Mayer, 49º do ranking da ATP. Campeão em Melbourne em 2009, Rafa Nadal encara o cipriota Marcos Baghdatis na segunda rodada.

Jogando de maneira sólida e vendo o adversário muito bem no saque, Nadal lutou por 2h4min para fechar a partida em 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4. Ele converteu seis aces contra sete do alemão. Foram 31 erros não-forçados e 39 bolas vencedoras para Nadal, contra 27 e 23, respectivamente, de Mayer.

Leia mais:

Rogerinho vence de virada e é único brasileiro na 2ª rodada na Austrália

Serena supera Bencic na estreia em Melbourne e encara Safarova

Federer aprova estreia em Melbourne: "Estou de volta"

Em um primeiro set muito estudado, Nadal fez lindas jogadas no quarto game, pressionou o alemão por quatro igualdades e conquistou a quebra de saque crucial. O espanhol abriu 4/1 no placar e administrou.

Sólido com seu saque, Mayer não se deu por vencido, abriu bem no segundo set sacando com confiança e variando entre buscar as trocas de bolas e definir já na segunda bola. A tática deu certo, pressionou Rafa em seus games de saque, mas nada muito incisivo. Como resultado, o espanhol acelerou bem na devolução no nono game, conquistou a quebra e sacou para fechar a parcial. O terceiro set seguiu exatamente os mesmos moldes do segundo e com quebra no nono game, Nadal sacou com tranquilidade para a partida.

Na segunda rodada da competição australiana, Nadal encara o cipriota Marcos Baghdatis, ex-top 8 e atual 36º do ranking, que contou com abandono do russo Mikhail Youzhny quando vencia a partida por 6/3 e 3/0.

Nadal e Baghdatis já se enfrentaram nove vezes no circuito profissional, com oito partidas vencidas pelo espanhol, que perdeu uma única vez para o cipriota no piso rápido do Masters de Cincinnati em 2010.

Esta será a segunda vez que os tenistas se enfrentaram em torneio de Grand Slam — a anterior foi na semifinal em Wimbledon 2006, vencida pelo espanhol em três sets.