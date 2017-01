"Não vou passar detalhes. Sigo forte no Atlético-GO", diz Marcelo Cabo 

Segue o mistério

O desejo de se mostrar fortalecido marcou as primeiras palavras de Marcelo Cabo após o episódio de seu "sumiço". Em pronunciamento na manhã desta quinta-feira, no CCT do Atlético-GO, o treinador destacou a união com o elenco do Dragão e evitou falar sobre o fato de ter sido localizado em um motel na segunda-feira após cerca de 40 horas desaparecido.

- Quero agradecer à torcida, à diretoria do Atlético-GO e a todos pela preocupação. Tudo que aconteceu não vai atrapalhar o trabalho. Sigo forte no comando do Atlético-GO.

Em seguida, Cabo rechaçou a hipótese de falar sobre o motivo de seu desaparecimento:

- Aconteceu um problema de ordem particular e que diz respeito apenas a mim e minha família. Não vou passar mais detalhes. Esse assunto se encerra aqui.

O treinador minimizou eventuais brincadeiras que venham a acontecer em torno do polêmico "sumiço":

- É claro que a gente fica chateado com algumas especulações, mas isso vai acontecer e eu estou preparado.

Marcelo Cabo ainda garantiu que o episódio não abalará sua rotina com o elenco do Atlético-GO. Além disto, afirmou que retomará a rotina de treinos normalmente:

- Com certeza a gente sai mais forte do que entrou. Estamos mais unidos do que antes. A programação segue normalmente. Amanhã volto a comandar o Atlético no treino e estarei no amistoso sábado também.