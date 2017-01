Nate Diaz pede licença à Comissão Atlética para lutar boxe

Nova modalidade

Diaz (D) acertou as contas com a comissão

Diaz (D) acertou as contas com a comissão Foto: Steve Marcus / AFP

Depois de Conor McGregor solicitar uma licença para lutar boxe junto a Comissão Atlética da Califórnia (EUA), agora foi a vez de seu rival, Nick Diaz. O polêmico lutador entrou com o pedido para lutar boxe sob o regulamento da Comissão Atlética do Estado de Nevada, onde fica situada Las Vegas, a capital das lutas no mundo.



Segundo o site ESPN.com, Diaz pagou a multa de US$ 50 mil (cerca de R$ 161 mil), aplicada após ato de indisciplina em coletiva de imprensa antes do UFC 202, e acertou as contas com a comissão. Bob Bennett, diretor da comissão, confirmou a inscrição de Nate e afirmou que deve liberar a licença ao astro do UFC para lutar boxe.

Vale lembrar que para lutar boxe Diaz terá de ser liberado de seu contrato com o UFC, organização que conta com Nate no plantel desde 2007.