Navegador gaúcho dá salto na classificação geral do Rally Dakar

Em alta na Argentina

Com Mini da equipe X-Raid, dupla terminou a 3ª etapa, na Argentina, em 13º lugar

Com Mini da equipe X-Raid, dupla terminou a 3ª etapa, na Argentina, em 13º lugar Foto: Vipcomm / Divulgação

A dupla formada pelo paulista Sylvio de Barros (piloto) e o gaúcho Rafael Capoani (navegador) deu um salto na classificação geral da categoria carros do Rally Dakar, depois de três etapas completadas.

Nesta quarta-feira, no trecho de 780 quilômetros (364 quilômetros cronometrados) entre San Miguel de Tucumán e San Salvador de Jujuy, na Argentina, os competidos do Mini da equipe equipe X-Raid pulou da 26ª para a 16ª posição, graças a um 13º lugar obtido na 3º etapa do rali. A liderança é da dupla francesa Stéphane Peterhansel/Jean Paul Cottret.

O percurso foi desafiador para os competidores. A temperatura variou de 36ºC a 4ºC, quando os carros atingiram 5 mil metros de altitude no trecho.

— Hoje foi uma especial (trecho cronometrado) verdadeiramente de Dakar, com muita serra e altitude de 5 mil metros. Isso mostrou como o carro se comporta, perde potência na altitude, como todos os outros carros. O nosso carro (Mini) se mostrou muito forte na areia. Estamos aí, tem muito rali pela frente — disse navegador de Caxias do Sul.

Nas motos, o gaúcho Gregorio Caselani, teve um dia complicado. O piloto de Caxias do Sul chegou em 123º lugar.

Nesta quinta-feira, os competidores ingressam em território boliviano. Os pilotos irão percorrer 512 quilômetros de San Salvador de Jujuy até Tupiza. A especial será de 416 quilômetros.

Foto: arte zh / rbs

O PERCURSO

No total, serão percorridos 8.818 quilômetros, dos quais 4.089 quilômetros serão de trechos cronometrados



1º de janeiro (domingo)

Largada Promocional: Assunção (Paraguai)



2 de janeiro (segunda-feira)

1ª etapa: Assunção (Paraguai) — Resistencia (Argentina)

Total: 454km

Trecho cronometrado: 39km



3 de janeiro (terça-feira)

2ª etapa: Resistencia — San Miguel de Tucuman (Argentina)

Total: 803km

Trecho cronometrado: 275km



4 de janeiro (quarta-feira)

3ª etapa: San Miguel de Tucumán — San Salvador de Jujuy (Argentina)

Total: 780km

Trecho cronometrado: 364km



5 de janeiro (quinta-feira)

4ª etapa: San Salvador de Jujuy — Tupiza (Bolívia)

Total: 521km

Trecho cronometrado: 416km



6 de janeiro (sexta-feira)

5ª etapa: Tupiza — Oruro (Bolívia)

Total: 692km

Trecho especial: 447km



7 de janeiro (sábado)

6ª etapa: Oruro — La Paz (Bolívia)

Total: 786km

Trecho cronometrado: 527km



8 de janeiro (domingo)

Dia de descanso — La Paz (Bolívia)

9 de janeiro (segunda-feira)

7ª etapa: La Paz — Uyuni (Bolívia)

Total: 622 km

Trecho cronometrado: 322 km

10 de janeiro (terça-feira)

8ª etapa: Uyuni — Salta (Argentina)

Total: 892 km

Trecho cronometrado: 492 km

11 de janeiro (quarta-feira)

9ª etapa: Salta — Chilecito (Argentina)

Total: 977 km

Trecho cronometrado: 406 km

12 de janeiro (quinta-feira)

10ª etapa: Chilecito — San Juan (Argentina)

Total: 751 km

Trecho cronometrado: 449 km

13 de janeiro (sexta-feira)

11ª etapa: San Juan — Río Cuarto (Argentina)

Total: 754 km

Trecho cronometrado: 288 km

14 de janeiro (sábado)

12ª etapa: Río Cuarto — Buenos Aires (Argentina)

Total: 786 km

Trecho cronometrado: 64 km

