Negociação do Barça com Messi e segurança de atletas: os destaques dos jornais esportivos desta quarta

Os jornais catalães nesta quarta-feira dão destaque a Lionel Messi. Enquanto o Sport trata da negociação para a renovação do seu contrato com o Barcelona, o Mundo Deportivo destaca que o jogador tem um histórico de permitir que colegas façam as cobranças de faltas e pênaltis.

Na Itália, o destaque é a vitória da Inter de Milão sobre o Bologna por 3 a 2 pela copa nacional. Enquanto isso, o L'Equipe, maior jornal esportivo da França, traz uma matéria com o reforço de segurança que os times locais têm dado aos seus jogadores para evitar potenciais agressões de torcedores.

Sport, Espanha

Foto: Reprodução / Sport

O Sport, da Catalunha, diz que o Barcelona prepara uma proposta para renovar o contrato de Lionel Messi.

Marca, Espanha

Foto: Reprodução / Marca

O Marca, de Madri, reforça a rivalidade entre os setores da imprensa espanhola que cobrem os dois maiores clubes do país. O jornal garante que o Barcelona não fez proposta e não tem um plano para assegurar a permanência de Messi.

Mundo Deportivo, Espanha

Foto: Reprodução / Mundo Deportivo

O Mundo Deportivo sai do ramo das negociações e fala do altruísmo de Messi, que cede cobranças de falta e pênalti para os colegas de Barcelona.

L'Equipe, França

Foto: Reprodução / L'Equipe

O L'Equipe traz a manchete "Jogadores sob proteção". Devido a um potencial risco de agressão a jogadores por parte de torcedores, os clubes locais aumentaram os sistemas de segurança.

La Gazzetta dello Sport, Itália

Foto: Reprodução / La Gazzetta dello Sport

A Gazzetta tem como destaque a vitória da Inter de Milão sobre o Bologna por 3 a 2 pela Copa da Itália.

Olé, Argentina

Foto: Reprodução / Olé

O Boca Juniors prepara um projeto para tentar repatriar o goleiro Sergio Romero, atualmente na reserva do Manchester United. O clube usa como trunfo o pedido de Edgardo Bauza para que o goleiro se mantenha em atividade para seguir como titular da seleção.

Ovación, Uruguai

Foto: Reprodução / Ovación

O Ovación trata do empate sem gols do Nacional-URU com o Montevideo Wanderers em um jogo-treino de pré-temporada. Apesar do resultado, o jornal destaca que o time deixou uma boa impressão.

Lance!, Brasil

Foto: Reprodução / Lance!

O Lance!, em sua edição carioca, destaca a declaração do presidente vascaíno Eurico Miranda sobre a negociação do clube com o atacante Luís Fabiano, que está livre no mercado.

