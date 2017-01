Neto aponta perspectiva na "nova" Chapecoense: "Representar todos"

Recomeço

A sensação de recomeço bateu mais forte para Neto nesta sexta-feira, na Arena Condá. Um dos seis sobreviventes da queda do avião que matou 71 pessoas, dentre elas boa parte da delegação da Chapecoense, o defensor apontou que terá um 2017 em que precisará de força de vontade para se superar.

– Tenho de encarar isso. Vou melhorar e representar esses caras, como eles eram, ou vou me afundar na depressão e na saudade. Só penso em coisa boa, sei que a gente comentava muito, entre nós, coisas que nem imaginávamos, que estaríamos na história do clube, com Deus ajudando na final um time modesto e pouco conhecido. O time ficou na história, de certa forma tenho de melhorar a minha mente – explicou o zagueiro.

Neto disse também que a reapresentação foi um grande passo para ele:

– Uma hora, eu tinha de encarar a realidade, me reapresentando aqui neste ano, alegre, como sempre foi a reapresentação. É um desafio para a minha vida, para recuperar a saúde e a mente diante do que aconteceu.

Mesmo de muletas, Neto se reapresentou na Arena Condá ao lado do restante do elenco, formado por jogadores da base e contratados para o ano da reconstrução.

