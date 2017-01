Neymar fica no banco, mas Messi e Suárez constroem goleada do Barça

Passeio

O Barcelona nem sentiu a ausência de Neymar (no banco de reservas) na partida diante do Las Palmas, pela 18ª rodada de La Liga, na tarde deste sábado (14). Não é à toa que os culés aplicaram 5 a 0 no time das Ilhas Canárias no estádio Camp Nou. Luis Suárez (duas vezes), Lionel Messi, Arda Turan e Aleix Vidal balançaram a rede de Varas.



Com o resultado, os comandados de Luis Enrique alcançam 38 pontos, dois a menos que o Real Madrid. A equipe catalã, porém, tem dois jogos a mais que o atual líder do Campeonato Espanhol.



Sem o craque brasileiro, poupado pela comissão técnica, o Barça atacou desde os minutos iniciais. Arda Turan e Rafinha supriram a ausência do camisa 11 e criaram ótimas oportunidades. Ao lado de Luis Suárez e Lionel Messi, infernizaram a defesa do Las Palmas.



Não é por menos que, aos 14 minutos, Luis Suárez abriu o placar. Ele aproveitou cruzamento de André Gomes para mandar para o fundo da rede. Com mais volume de jogo, o Barcelona desperdiçou boas chances de ampliar o marcador. A mais evidente foi perdida pelo argentino Lionel Messi, cara a cara com Varas.



O Barça só voltou a fazer a alegria dos 81 mil presentes no Camp Nou na volta do intervalo. Lionel Messi aproveitou falha do goleiro para ampliar aos sete da etapa complementar em vacilo do goleiro do Las Palmas.



Luis Suárez, aos 12 minutos, e Arda Turan, aos 14, transformaram a vitória do Barcelona em goleada. Nos minutos finais, Aleix Vidal aproveitou uma chance para estufar a rede do time adversário.