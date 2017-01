Nice e Monaco continuam na briga pela liderança da Ligue 1

Campeonato Francês

Superado pelo Monaco na liderança da tabela, o Nice tenta recuperar o melhor posto da competição, nesta sexta-feira, contra o Bastia, pela 21ª rodada do Campeonato Francês; o time do Principado recebe o Lorient, vice lanterna da Ligue 1, no domingo.



Os dois melhores times dividem o topo com 45 pontos — a equipe do colombiano Radamel Falcao fica à frente pelo saldo de gols. O PSG, que tenta o pentacampeonato, está na terceira colocação, com 42 pontos, e joga no sábado contra o Nantes.

Leia mais:

Bayern de Munique reabre a Bundesliga contra o Freiburg

Real Madrid enfrenta Málaga para espantar sequência de derrotas

Manchester United ultrapassa Real Madrid como clube mais rico

O Nice tem sofrido com lesões:



— Essas coisas acontecem, não podemos nos queixar — afirmou o treinador da equipe, o suíço Lucien Favre. — Uma série de lesões como a que estamos sofrendo não é comum, temos que analisar o porquê disso.

O departamento médico do Nice está cheio: o goleiro Yoan Cardinale, o lateral Ricardo Pereira, o meia Younes Belhanda e o capitão Paul Baysse estão machucados. Mas o time vai poder contar com a volta do atacante italiano Mario Balotelli.

Favre foi obrigado a apostar em jovens promessas, como Patrick Burner, Joakim Balmy e Hicham Mahou. O mais velho deles tem apenas 20 anos. Além disso, o confronto contra o Bastia preocupa o técnico.

— É um time sempre organizado e difícil de vencer porque tem vários esquemas de jogo — analisou Favre.

Nos outros oito jogos, os destaques são o confronto entre Guingamp e Rennes, além do clássico entre Lyon e Olympique de Marselha.

AFP*