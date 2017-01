Nigeriano Obi Mikel é mais um a se aventurar no futebol chinês

Eldorado da bola

O nigeriano John Obi Mikel, 29 anos, anunciou nesta sexta-feira que vai deixar o Chelsea, depois de 10 anos no clube, para jogar pelo chinês Tiajin Teda. O jogador agradeceu ao time inglês e sua torcida por meio de uma carta, mas não explicitou os valores da transferência.

— Depois de 10 anos, 374 jogos e 11 títulos, é hora de dizer adeus — afirmou o mais recente atleta a se deixar seduzir pelo poderio econômico da Superliga Chinesa.

O nigeriano já não estava sendo utilizado pelo técnico italiano Antonio Conte.



– Cheguei ao Chelsea como um menino de 19 anos, vindo da liga norueguesa, e fiz minha estreia na Supercopa da Inglaterra. Digo adeus como campeão da Europa, da Inglaterra e orgulhoso em ser o capitão da seleção do meu país — disse o jogador.



O meia viveu a melhor fase dos Blues e se despediu da equipe com um currículo invejável: foram dois títulos ingleses, quatro da Copa da Inglaterra, um da Liga Europa e outra da Liga dos Campeões.

No texto de despedida, Mikel lembrou da final do campeonato de clubes mais importante do mundo, vencido em 2012.

— Estávamos em Munique, desesperados para esquecer a decepção da final de 2008. Parecia que a sorte ia estar contra nós, jogando contra o Bayern, na Alemanha. Mas aquela noite nós lutamos como leões — lembrou.

O time venceu nos pênaltis, depois de empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar.

