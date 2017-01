Nove minutos abaixo do tempo de 2016, Rodrigo Cardoso é bicampeão na Travessia Torres-Tramandaí

Litoral Norte

Após percorrer 81,7 quilômetros em 6h09min, Rodrigo Cardoso foi o primeiro ultramaratonista a cruzar a linha de chegada da Travessia Torres Tramandaí (TTT), na Barra de Imbé, na manhã deste sábado.

Cardoso repetiu o feito de 2016, quando venceu pela primeira vez a competição, e ainda baixou o tempo, que era de 6h18min. Cardoso, morador de Guaíba e funcionário dos Correios,O atleta começou os treinos para a TTT há quatro meses e chegou a correr 180 quilômetros por semana.

— Este ano, me preparei mais. E o tempo está bom, ajudou bastante. A maré subiu e deixou a areia mais firme — disse.

Veja o momento da chegada:



A medalha de prata masculina foi para Niumar Velho Silva e a de bronze para Alexandre Mello. Na categoria ultramaratonista feminina, a vencedora foi Daniela Santarosa. Roberta Nozari chegou em segundo e Renata Mickel Mariani em terceiro.



Nas duplas masculinas, o lugar mais alto do pódio ficou com a equipe da Raia Sul. Entre as mulheres, o primeiro lugar foi do grupo Percorrer/ Sogipa/ Safety. Já na categoria mista, quem chegou na frente foi a dupla Galgos.



Entre os competidores dos quartetos, o primeiro lugar ficou com Gruppen (masculino), QFF (feminino) e Guepardos Treinamento (misto). Por fim, nos octetos, o pódio foi de Binho Eterno/ Cerrolargo/ Agrale/ JR Autopeças (masculino), Professor Florenal (feminino) e Nava Runners/ Piá (misto).



Ao todo, mais de 2,9 mil atletas participaram do percurso, que teve a largada individual às 6h, em Torres.



Foto: Arte ZH / agência RBS

* Zero Hora