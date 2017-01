Novo escudo da Juventus e briga no Espanhol: os destaques dos jornais esportivos desta terça

Nas capas

O novo escudo da Juventus gerou polêmica e é um dos assuntos mais tratados nos jornais da Itália nesta terça-feira. Na Espanha, o destaque vai para a briga entre Real Madrid, Sevilla e Barcelona pelo título nacional.

Tuttosport, Itália

Foto: Reprodução / Tuttosport

O Tuttosport diz que "a Juventus muda tudo, até o logo", e estampa o novo símbolo do clube. O jornal também dá destaque ao empate em 2 a 2 entre Torino e Milan.

A Bola, Portugal

Foto: Reprodução / A Bola

O jornal A Bola ressalta a importância do jogo contra o Chaves para o Sporting. A partida, que é válida pela Taça de Portugal, pode mexer com o futuro do clube — e até culminar na saída do técnico Jorge Jesus.

As, Espanha

Foto: Reprodução / As

O As destaca que a tabela do segundo turno do Campeonato Espanhol é benéfica para o Real Madrid, atual líder da competição. O time enfrentará os principais adversários diretos e os piores times da temporada no Santiago Bernabéu.

Sport, Espanha

Foto: Reprodução / Sport

Já o Sport, de Barcelona, diz que a derrota do Real Madrid para o Sevilla renovou as esperanças do time catalão para o restante da temporada — e deu até a projeção de uma vitória no Bernabéu.

Ovación, Uruguai

Foto: Reprodução / Ovación

O Ovación fala da preparação do Peñarol para a Libertadores. Nesta terça, o time fará um amistoso de pré-temporada diante do Emelec.

Olé, Argentina

Foto: Reprodução / Olé

O Olé traz uma entrevista em que o atacante Lucas Alario garante a permanência no River Plate e se diz focado no time para a disputa da Libertadores.

L'Equipe, França

Foto: Reprodução / L'Equipe

O L'Equipe trata da preocupação do PSG com Javier Pastore. O argentino sofreu com lesões durante a temporada e não conseguiu se firmar.

Lance!, Brasil

Foto: Reprodução / Lance!

A edição paulista do Lance! destaca que o meia Jadson rescindiu o contrato com o Tianjin Quanjian, da China, e está livre no mercado. Ele é o principal alvo do Corinthians para 2017.

*ZHESPORTES