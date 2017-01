Número 1 do mundo, Angelique Kerber é eliminada em Brisbane

Zebra

A alemã Angelique Kerber, número 1 do mundo, foi eliminada pela ucraniana Elina Svitolina, nesta quinta-feira, no torneio de Brisbane. A líder do ranking foi superada em dois sets a um (6/4, 3/6, 6/3) e perdeu mais uma oportunidade de vencer a competição: na última edição, Kerber foi derrotada na final pela bielorrussa Victoria Azarenka. Agora, ela busca o bicampeonato do primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, que começa no dia 16 de janeiro.

– Os Grand Slams são muito diferentes. A forma como jogamos antes não interfere diretamente na performance, mas é sempre bom realizar boas partidas, principalmente no início do ano – disse Kerber.

O torneio de tênis de Brisbane é disputado em quadra rápida e distribui

US$ 890 mil em prêmios na categoria feminina.