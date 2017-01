O recorde dos 40 jogos chega no finzinho

Ufa!









O Real Madrid se classificou às quartas de final da Copa do Rei, ao empatar em 3 a 3 fora de casa com o Sevilla, nesta quinta-feira na partida de volta das oitavas de final, estabelecendo novo recorde espanhol de 40 jogos seguidos sem derrota.

O brasileiro Danilo, do Real, abriu o placar para o Sevilla com um gol contra de cabeça logo aos 10 minutos de jogo, mas, na volta do intervalo, Marco Asensio empatou, finalizando rápido contra-ataque.

Pouco depois, o montenegrino Stevan Jovetic recolocou o Sevilla em vantagem, aproveitando cruzamento rasteiro aos 9 minutos, e Iborra ampliou aos 32, aproveitando a ausência de importantes jogadores do Real, como Cristiano Ronaldo, poupado.

O Real não se deu por vencido, e o técnico Zinedine Zidane, vendo o recorde de invencibilidade do clube acabar, colocou alguns titulares em campo. As mudanças deram resultados, e Sergio Ramos diminuiu o prejuízo em cobrança de pênalti (38 minutos), antes de Karim Benzema empatar nos acréscimos, em bela jogada individual.

Com o empate, o Real defendeu a vantagem construída na partida de ida, no Santiago Bernabéu (3-0), e se tornou o novo recordista espanhol de invencibilidade, chegando à 40ª partida sem derrota. Até o duelo desta quinta-feira, os merengues dividiam o recorde com o arquirrival Barcelona (39 jogos).