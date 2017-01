Palmeiras anuncia acordo com o zagueiro Antonio Carlos, ex-Ponte

Mais um

O Palmeiras anunciou na noite desta terça-feira a contratação do zagueiro Antonio Carlos, que estava na Ponte Preta. Ele já havia feito exames no clube mais cedo, só restava o anúncio do contrato de empréstimo por um ano, com opção de compra. O beque é o sétimo reforço palmeirense para 2017.

Antônio Carlos pertence à Tombense-MG e estava emprestado para a Macaca até 31 de dezembro - o modelo do negócio será o mesmo. Quem cuida da carreira dele é o empresário Eduardo Uram, que tem boa relação com Alexandre Mattos, diretor de futebol do Verdão.

O nome agrada ao técnico Eduardo Baptista, recém-contratado pelo Palmeiras e que dirigiu a Ponte até o fim do último Brasileirão. As opções para a zaga neste momento são Vitor Hugo, Mina, Edu Dracena e Thiago Martins, sendo que Vitor Hugo tem recebido forte assédio europeu e não tem a permanência garantida.

Antônio Carlos foi revelado pelo Corinthians, onde foi campeão da Copa São Paulo Júnior de 2012 marcando dois gols na decisão. Ele ainda passou por Oeste, Avaí e Flamengo antes de chegar à Ponte, equipe pela qual disputou 15 jogos e fez um gol. A expectativa em Campinas era de que ele iniciasse a nova temporada como titular.

Antes do defensor, o Palmeiras já havia acertado com Keno, Hyoran, Raphael Veiga, Guerra, Michel Bastos e Felipe Melo. O clube também tem negociações adiantadas com Willian, do Cruzeiro, e sonha com um camisa 9. Lucas Pratto é o favorito.

