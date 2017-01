Palmeiras e Felipe Melo dão pistas de acerto pelo Twitter

Brincadeira nas redes

¿¿ — SE Palmeiras (@SEPalmeiras) 4 de janeiro de 2017

¿¿ — Felipe Melo (@_felipemelo_) 4 de janeiro de 2017

A ansiedade do palmeirense pelo anúncio da contratação de Felipe Melo foi prolongada um pouco mais, mas o volante já está em São Paulo, foi à Academia de Futebol e, assim como o clube, deu pistas sobre o acerto. No Twitter, o Verdão postou um emoji com um contrato sendo assinado, enquanto o volante colocou o emoji de um porco. Embora as postagens deem a entender que o acordo está definido, o Verdão informa que restam últimos detalhes para que o contrato seja assinado. Com isso, a confirmação, no site oficial, deve sair apenas nesta quinta-feira.



Felipe chegou à capital paulista na terça-feira e será o sexto reforço do campeão brasileiro para a temporada de 2017. O jogador já fez exames médicos e foi liberado pela Inter de Milão na terça-feira.

Leia mais:

Conversa entre Atlético-MG e Arouca avança

Allione recusa ofertas de brasileiros e deseja jogar no River Plate

Atacante do Palmeiras cumpre promessa e tatua taça do Brasileirão na perna



O acordo, que estava encaminhado desde o mês passado, dependia justamente do acerto de últimos detalhes, como bonificações por metas alcançadas. O anúncio levou mais tempo, pois o empresário do atleta, José Rodríguez, foi da Itália rumo a São Paulo para participar das últimas tratativas com a diretoria.



Embora tivesse contrato com a Inter de Milão até junho, o volante conseguiu a liberação, pois estava jogando pouco (foram dez partidas na temporada) e sua rescisão geraria uma economia de R$ 6 milhões, contando salários no fim da vigência do acordo.



A princípio, a intenção não era retornar ao Brasil, mas a forma como o Palmeiras o abordou e a rapidez nas conversas acabaram convencendo o meio-campista. O alto salário recebido na Itália a princípio era o maior empecilho, só que o Verdão fez uma engenharia que conseguiu convencer o ex-atleta da Seleção Brasileira, titular na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.



Felipe Melo faz parte dos reforços mais experientes que Alexandre Mattos busca para fazer o Palmeiras brigar pelo título da Libertadores. Até agora, o Verdão já anunciou cinco reforços: Alejandro Guerra, Hyoran, Raphael Veiga, Keno e Michel Bastos.



*LANCEPRESS