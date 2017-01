Palmeiras encaminha a ida de três jogadores para a Chapecoense

Solidariedade

A Chapecoense deve confirmar na próxima semana a chegada de um trio vindo do Palmeiras: o volante Amaral já está em Chapecó para assinar o contrato, enquanto o lateral-direito João Pedro e o zagueiro Nathan têm conversas avançadas e devem ser os próximos. Os atletas serão emprestados até o fim de 2017.

Leia mais

Salário, opção de compra e frustração: os bastidores da negociação do Grêmio por Kayke

Site coloca Léo Moura na mira do Grêmio, a pedido de Renato

Os destaques do Grêmio na segunda rodada da Copa São Paulo



?Dos três, o único que estava defendendo o Palmeiras é João Pedro. O garoto de 20 anos fez parte do elenco campeão brasileiro, mas disputou apenas um jogo da competição. Ao todo, fez seis partidas na temporada passada. Promovido com destaque em 2014, ele perdeu espaço nos anos seguintes e estava em busca de outra equipe para poder jogar com mais frequência. O contrato com o Verdão vence no fim de 2020.

Nathan, alçado à equipe profissional do Palmeiras junto com João Pedro em 2014, atuou por empréstimo no Criciúma em 2016 e ainda tem contrato com o Palmeiras até o fim do ano que vem.

Amaral, por fim, nem deve voltar ao Palestra Itália. Ele tem contrato somente até o fim do ano, justamente o prazo que seu empréstimo à Chapecoense terá. Em 2016, o jogador estava a serviço do Coritiba, também emprestado.

A diretoria da Chapecoense já fez vários elogios ao Palmeiras pela ajuda oferecida após o acidente aéreo que matou 71 pessoas, incluindo praticamente todo o elenco do clube, a caminho de Medellín, na Colômbia, onde seria disputada a final da Sul-Americana, mês passado.