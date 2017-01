Palmeiras fica duas vezes atrás, mas vence de virada na Copinha

No sufoco

Em busca do inédito título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras estreou com o pé direito. Não foi fácil, a equipe sofreu, ficou duas vezes atrás do marcador, mas derrotou o Paranoá (DF), de virada, em Araraquara. Fernando, Iacovelli e Léo Passos fizeram os gols do time alviverde. A partida foi válida pelo grupo 7, que teve na preliminar o empate por 0 a 0 entre Ferroviária e Villa Nova (MG). O Verdão, líder isolado da chave. voltará a campo contra o time mineiro na próxima quinta-feira, às 21h.

O triunfo na estreia foi construído com sofrimento. O Palmeiras foi para o intervalo perdendo por 2 a 1. Logo aos três minutos, o Paranoá abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Matheus Bahia desviou e fez contra. Depois de aparentar ter sentido o baque por um tempo, o Verdão começou a reagir e criar chances. Até que aos 21 minutos, a equipe chegou ao gol de empate com Fernando, em um lindo chute da entrada da área.

O Palmeiras teve oportunidades para virar o marcador com Léo Passos e Fernando. A pressão, porém, não resultou em gol e, pior, a equipe acabou levando o segundo aos 42 minutos. Na sobra de um lance confuso na área, Cairo completou e colocou a equipe do Distrito Federal mais uma vez na frente.

No segundo tempo, o Palmeiras partiu para cima e tomou conta do jogo. O time criou diversas chances, mas tinha dificuldades na conclusão. Mas, de tanto martelar, o Verdão conseguiu o empate aos 34 minutos. Após duas disputas de bola aérea, resultantes de uma cobrança de lateral, a jogada sobrou para Iacovelli, que definiu bem.

O Palmeiras manteve o ritmo forte e obteve a virada apenas quatro minutos depois. O gol veio de cabeça, com Léo Passos, aproveitando cruzamento da direita. O adversário, então, não teve forças para reagir e o Palmeiras apenas administrou o importante triunfo, que dá confiança aos garotos na busca pelo título.

