Palmeiras renova com Leandro e empresta atacante para time japonês 

Leandro assinou nesta segunda-feira com o Kashima Antlers, do Japão. O atacante foi emprestado por um ano pelo Palmeiras ao atual campeão japonês. Seu vínculo com o clube paulista venceria no fim de 2017, mas foi prolongado até o fim de 2018, e assim o Kashima fica com a opção de compra do atleta em dezembro.

Aos 23 anos, Leandro jogou o último Brasileiro pelo Coritiba e disputou 48 jogos, com 12 gols marcados e quatro assistências. O jogador já está no Japão e inclusive participou de treinos pela equipe que jogou o último Mundial de Clubes.

— Fico muito feliz pela oportunidade. É minha primeira vez fora do Brasil e em um clube que acabou de ser campeão japonês e vice-campeão mundial. Fizeram frente e jogaram de igual para igual com o Real Madrid, o que mostra a força desse grupo. Será um grande desafio na minha carreira e não vou medir esforços para desempenhar bem meu papel — disse Leandro.

- É um clube com uma estrutura excelente, que dá todo o respaldo para podermos nos preparar. Consegui fazer uma boa temporada ano passado e espero poder melhorar em 2017. Fico contente também pela renovação com o Palmeiras, e por terem acreditado neste projeto de eu vir para o Kashima por empréstimo - completou.

