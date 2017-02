Payet estreia, brasileiro marca e Olympique se classifica

Copa da França

Nesta terça-feira, no Stade Vélodrome, o Olympique de Marselha conseguiu vencer o Lyon por 2 a 1 na prorrogação e avançou às oitavas de final da Copa da França. A partida marcou a estreia de Dimitri Payet, recém chegado do West Ham, que entrou no início do tempo extra.

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Max Lopez bateu falta do lado esquerdo e Rod Fanni recebeu sozinho. Sem precisar sair do chão, ele mandou de cabeça para o fundo das redes, fazendo 1 a 0.

Na segunda etapa, aos 19, Corentin Tolisso recebeu passe do lado direito e completou para o gol, deixando tudo igual. Nenhuma das equipes conseguiu marcar mais uma vez e a partida acabou indo para a prorrogação.

Aos quatro minutos da segunda etapa do tempo extra, Dória recebeu cruzamento do lado direito e se esticou, marcando para o time de Marselha e classificando sua equipe para a próxima fase. O brasileiro já havia marcado contra o Lyon na partida pelo Campeonato Francês.

VEJA OUTROS RESULTADOS DO DIA:

Bergerac Perigord 2 x 0 Lens

Bordeaux 2 x 1 Dijon

Chateauroux 2 x 3 Lorient

Le Poire Sur Vie 0 x 1 Strasbourg

Lille 1 x 0 Nantes

Quevilly 3 x 0 Marseille Consolat

Sarreguemines FC 0 x 3 Niort

*Lancepress