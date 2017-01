Peso ligeiro masculino abrirá o duelo por equipes entre Brasil e Colômbia no Superdesafio de Judô

No tatame

As equipes de Brasil e Colômbia se enfrentam neste sábado, em Osasco, às 18h, na primeira edição do Superdesafio de Judô de 2017 que será transmitida ao vivo pelo Sportv. O confronto consiste numa disputa por equipes mistas, cada uma formada por três homens e duas mulheres, e começará pelo peso mais leve, o ligeiro masculino (até 60kg). Na sequência, lutarão o meio-médio feminino (até 63kg), o meio-médio masculino (81kg), o meio-pesado feminino (até 78kg) e, por fim, o meio-pesado masculino (100kg).

Leia mais:

Com suspeita de virose, Nico López é levado para emergência do Mãe de Deus

Um novo astral na Arena

Grêmio apresenta o volante Michel: "Grande oportunidade na minha carreira"



Convidada pela Confederação Brasileira de Judô, a seleção colombiana convocou os judocas John Futtinico (60kg), Brigitte Carabali (63kg), Pedro Castro (81kg), Luisa Bonilla (78kg) e Carlos Garzon (100kg) para enfrentar os brasileiros.

O Brasil, por outro lado, só definirá seus representantes ao final da Seletiva Olímpica, que acontece no mesmo dia e local do Superdesafio (Ginásio de Esportes do Bradesco/Cidade de Deus). Os nomes serão escolhidos entre os atletas que se classificarem para a seleção, respeitando os pesos do confronto.

Veja abaixo os atletas que concorrem à uma vaga na seleção do Superdesafio:



Meio-Médio (63kg) - duas vagas em disputa

Aléxia Castilhos - Sogipa/RS

Brenda Gonzaga - Grêmio Náutico União/RS

Carolina Pereira - Instituto Reação/RJ

Danielle Karla Oliveira - CR Flamengo/RJ

Erika Hellen Ferreira - Ass. Resgate Judô Para Todos/CE

Gabriella Moraes - AAD MESC São Bernardo/SP

Jéssica Santos - EC Pinheiros/SP

Ketleyn Quadros - Minas Tênis Clube/MG

Samara Oliveira - EC Pinheiros/SP

Yanka Pascoalino - EC Pinheiros/SP

Meio-Pesado (78kg) - duas vagas em disputa

Ana Camargo - Sociedade Morgenau/PR

Anny Ribeiro - Ass. Procopense de Judô/PR

Gabriela Paliano - Ass.Atlética Judô Futuro/MS

Giovanna Fontes - Sesi/SP

Isabela Sanches - Minas Tênis Clube/MG

Melina Scardua - AJ Nova União/BA

Nathalia Parisoto - Sogipa/RS

Renata Januário - Instituto Reação/RJ

Samanta Soares - EC Pinheiros/SP



Ligeiro (60kg) - uma vaga em disputa

Ítalo Mazzili - Ass. Mazzili de Judô/MA

Kainan Pires - EC Pinheiros/SP

Michael Marcelino - Sesi/SP

Phelipe Pelim - EC Pinheiros/SP

Raphael Miaque - Sogipa/RS

Robson Penna - Minas Tênis Clube/MG

Vitor Hugo Carvalho - SE Palmeiras/SP

Vitor Torrente - SE Palmeiras/SP

Meio-Médio (81kg) - 2 vagas em disputa

Edu Ramos - Judo&Movimento/SE

Eduardo Yudy Santos - EC Pinheiros/SP

Felipe Costa - EC Pinheiros/SP

Giovani Ferreira - SE Palmeiras/SP

Guilherme Guimarães - EC Pinheiros/SP

Leandro Guilheiro - EC Pinheiros/SP

Luanh Rodrigues - Sociedade Morgenau/PR

Rafael Macedo - Sogipa/RS

Renglis Xavier - Escola Theonilo Gama/AL

Tiago Pinho - Sogipa/RS

Vinicius Panini - EC Pinheiros/SP

Meio-Pesado (100kg) - uma vaga em disputa

Bruno Altoé - Ass. de Judô Yamate/ES

Gabriel Souza - EC Pinheiros/SP

Leonardo Gonçalves - Sogipa/RS

Luiz Filipi Santos - CR Flamengo/RJ

Renan Nunes - Sogipa/SP

Rubens Inocente Filho - EC Pinheiros/SP

Tiago Souza - Minas Tênis Clube/MG

William Souza Junior - Academia Espaço Maques Guiness/DF.

*ZHESPORTES