Piloto catarinense abandona Rally Dakar a duas etapas do fim

Depois da desistência do gaúcho Gregorio Azevedo, o catarinense Ricardo Martins também encerrou a participação na categoria motos do Rally Dakar 2017. A 10ª etapa da prova, realizada nesta quinta-feira entre Chilecito e San Juan, na Argentina, foi crucial para o piloto.

Ele passou por dificuldades até sofrer desidratação nas dunas. Melhor brasileiro das motocicletas até o incidente, o piloto do Team Rinaldi confirmou o abandono a apenas dois dias da chegada do maior rali do mundo, programada para este sábado (14/1) em Buenos Aires, Argentina.

Martins estava em 58º lugar no ranking das motos, além de ocupar a 11ª colocação da categoria G2 (Marathon até 450cc).

"A 10ª etapa foi muito tensa para mim. Fiquei travado em um lugar fora do roteiro e fiz muito esforço para tirar a moto de lá. Consegui seguir na prova, mas depois tive problemas nas dunas. Sofri desidratação e cheguei ao ponto de não conseguir mais levantar. O socorro chegou rápido e logo me recuperei — relatou o brasileiro. — Estou bem, mas fora da prova. Obrigado a todos que torceram por mim. O Rally Dakar, sem dúvidas, é uma prova para loucos — continuou, com bom humor.

Martins percorreu mais de 7 mil quiômetros em sua estreia na competição. A jornada teve início no último dia 2 em Assunção, no Paraguai, e passou pelas altitudes da Bolívia.

As variações de temperatura e condições climáticas dificultaram ainda mais o caminho, tanto que a organização cancelou a 6ª e a 9ª etapas por conta da chuva e de deslizamentos de terra. O Rally Dakar ainda inclui categorias para quadriciclos, UTVs, carros e caminhões.

Richard Fliter é o único brasileiro que restou nas motos. Ele ocupa a 59ª posição na classificação geral.

