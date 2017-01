Podolski pode jogar no Japão e ser treinado por um brasileiro

Mercado

Sonho da torcida do Flamengo, Lukas Podolski pode estar de partida rumo à Ásia. E o destino não seria o poderoso mercado chinês, onde já teve seu ventilado. Nesta terça-feira, o jornal "Bild" informa que o meia está perto do Vissel Kobe, do Japão.

Atualmente no Galatasaray, onde está desde a temporada 2015/16 e tem contrato até junho de 2018, Podolski seria a principal estrela da Liga Japonesa, que não tem um grande astro desde a saída de Diego Forlán (ex-Cereso Osaka), em 2014.

Caso acerte com o Vissel Kobe, o campeão mundial será treinado por Nelsinho Baptista. Por lá, o alemão também encontraria outros brasileiros, como o volante Nilton, ex-Inter, e o meia Wescley.