Por atrito com jogadores, Luis Enrique não deve ficar no Barça

Os dias de Luis Enrique no Barcelona podem estar contados. Nesta quarta-feira, o jornal "Marca" afirma que o treinador não deve renovar o contrato com o clube catalão - seu vínculo vai até junho deste ano.



O diário traz ainda que o comandante não fala mais a mesma língua que o seus comandados. O vestiário do Barça, com isso, estaria afetado pelo relacionamento conturbado entre as partes.



O "Marca" diz também que o recente puxão de orelha de Luis Enrique em Piqué, que fez críticas públicas contra a arbitragem na Espanha, foi mais um motivo que estremeceu a ligação entre técnico e elenco blaugrana.



Por fim, é informado que alguns jogadores estão aguardando a decisão de Luis Enrique para tomar decisões quanto a seus respectivos futuros - em relação à renovação ou não, por exemplo. O treinador, por sua vez, evita falar sobre o assunto.