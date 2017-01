Pré-temporada em novo CT é trunfo do Fluminense para 2017

Casa nova

O Fluminense aposta em uma boa e intensa pré-temporada para conquistar em 2017 os resultados que não vieram na temporada passada. A partir de quarta-feira, Abel Braga e sua comissão técnica dão início aos trabalhos no Centro de Treinamento Pedro Antonio. A estrutura do novo CT tricolor, inaugurado em 2016, é um dos trunfos para o ano, e o clube optou pelo local para realizar a pré-temporada, recusando disputar a Florida Cup, nos Estados Unidos.

O elenco tricolor trabalhará em dois períodos até o início dos jogos da Primeira Liga. A estreia do Fluminense é diante do Criciúma, no dia 24 de janeiro. No intervalo das atividades, os jogadores repousarão em um hotel próximo ao CT, que fica na Barra da Tijuca – o edifício do centro que terá os quartos para os jogadores ainda não está concluído.

Leia mais:

Sem acerto com o Galo, Andrei Girotto pode fechar com a Chapecoense

Colombiano da Sampdoria é oferecido ao Atlético-MG

Peixe encaminha acerto com a Caixa e quer R$ 25 milhões com uniforme



A estrutura esportiva, por outro lado, está completa. Dois campos, vestiário, piscina, academia e salas de fisioterapia e aquecimento estão à disposição de Abel e comissão técnica. Para Douglas Santos, coordenador do departamento médico do Fluminense, o CT também ajudará a minimizar as lesões no elenco.

– Foi uma temporada desgastante, com muitas viagens, e fechamos 2016 com menos de 20 lesões. Agora nós temos a estrutura do CT, que com certeza vai nos ajudar ainda mais. Esse trabalho de prevenção é fundamental – comentou o médico do Fluminense.

*LANCEPRESS