Prêmio para Cristiano Ronaldo e aumento da Copa: os destaques dos jornais esportivos desta terça

Cristiano Ronaldo foi o dono das capas dos jornais esportivos da Europa nesta terça-feira. O craque do Real Madrid ganhou o prêmio The Best, da Fifa, e coroou o grande 2016 que teve com o título da Liga dos Campeões e da Euro com Portugal, dominando as manchetes na Espanha e no seu país natal. Na Itália, as atenções foram divididas, enquanto na América do Sul houve a lembrança a Luis Suárez no Uruguai.

Confira as capas desta segunda-feira:



As – Madri, Espanha

Foto: Reprodução / As

"Cristiano é The Best" é a manchete do As, com destaque para a frase do craque lamentando a ausência dos jogadores do Barcelona.

Marca – Madri, Espanha

Foto: Reprodução / Marca

O Marca usou um trocadilho na sua manchete: ao invés do tradicional grito de torcida "Hala, Madrid!", a manchete foi "Gala Madrid", com os prêmios recebidos por jogadores do clube no The Best, da Fifa.

Mundo Deportivo – Barcelona, Espanha

Foto: Reprodução / Mundo Deportivo

O Mundo Deportivo destacou a ausência dos jogadores do Barcelona na entrega do prêmio The Best, da Fifa.

Sport – Barcelona, Espanha

Foto: Repodução / Sport

O Sport ignorou o prêmio de Cristiano Ronaldo e destacou que o zagueiro Piqué está na mira do Comitê de Arbitragem do Campeonato Espanhol.

Gazzetta dello Sport – Milão, Itália

Foto: Reprodução / Gazetta dello Sport

A Gazetta dello Sport mostra os destaques de Internazionale e Milan que são "outra música" na recuperação dos gigantes de Milão.

Corriere dello Sport – Roma, Itália

Foto: Reprodução / Corriere dello Sport

Em Roma, o Corriere dello Sport destaca o sonho de Paulo Dybala de receber a Bola de Ouro no futuro.

Tuttosport – Turim, Itália

Foto: Reprodução / Tuttosport

Higuaín é a capa do Tuttosport. Com a manchete "sorrisos", o jornal destaca o bom humor do atacante após as dúvidas sobre seu peso.

Record – Lisboa, Portugal

Foto: Reprodução / Record

O prêmio de Cristiano Ronaldo foi capa em Portugal. O Record usou a frase "coisa linda", dita pelo capitão da seleção portuguesa, como manchete.

O Jogo – Lisboa, Portugal

Foto: Reprodução / O Jogo

No jornal O Jogo, a manchete foi "Dono disto tudo", com a lembrança dos outros prêmios recebidos pelo atacante.

L'Équipe – Paris, França

Foto: Reprodução / L'Équipe

Na França, a decisão da Fifa de ampliar a Copa do Mundo para 48 seleções foi capa do L'Équipe, que diz que o mundo do futebol fica dividido em dois com a ideia, "longe de ser unanimidade".

Olé – Buenos Aires, Argentina

Foto: Reprodução / Olé

O River Plate é destaque na Argentina: o clube de Buenos Aires quer contratar o meia Montoya, do Rosario Central, por uma cifra recorde de US$ 5 milhões – justificando o apelido de "millonarios".

Ovación – Montevidéu, Uruguai

Foto: Reprodução / Ovación

No Uruguai, a capa ficou com Luis Suárez, eleito o centroavante da seleção dos melhores jogadores do ano pela associação de jogadores. Também consta a possibilidade de Peñarol e Nacional não participarem da Copa de Campeões, torneio de pré-temporada na Arena.

Lance! – São Paulo, Brasil

Foto: Reprodução / Lance!

O Lance! mostra as novidades que devem chegar a Corinthians e Palmeiras nesta terça-feira: Gabriel e Willian reforçam os rivais paulistas.

