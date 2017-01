Primeira Liga já tem o dobro de patrocinadores da primeira edição

Mercado

A 10 dias do início de sua segunda edição, a Primeira Liga já tem apalavrado o patrocínio com seis empresas, o dobro do obtido no ano passado. Entre elas estão Heineken e Twitter, duas das três parceiras da competição em 2016 — a outra foi a Penalty.

— O momento econômico tem afetado o esporte, mas temos tido uma aceitação do mercado muito boa — afirmou José Sabino, CEO da Primeira Liga. Segundo ele, os acordos antes do início da competição "ajudam a fazer um torneio mais organizado".

Na edição do ano passado, a Primeira Liga iniciou a competição apenas com a parceria da Penalty para o fornecimento das bolas e uniformes dos árbitros, sendo que Heineken e Twitter fecharam os contratos com o torneio já em andamento.

Como o campeonato deste ano será mais longo, com a fase final sendo disputada apenas no segundo semestre, a expectativa dos organizadores é que mais empresas se interessem pelo patrocínio ao longo da competição.