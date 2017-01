Principal reforço do Atlético-PR, Grafite promete fazer mais de 30 gols na temporada

Passaporte Gre-Nal

Contratado no final do ano passado, o atacante Grafite foi apresentado oficialmente no Atlético-PR nesta terça-feira, no CT do Caju. O centroavante, principal reforço atleticano, não foi modesto nas palavras e prometeu uma boa marca de gols na temporada.

Com 24 gols marcados em 2016, atuando pelo Santa Cruz, que acabou rebaixado na Série A, o atleta espera conseguir aumentar a marca jogando pelo Atlético-PR. Pelo Campeonato Brasileiro, ele fez 13. O jogador espera fazer mais de 30 gols com a camisa rubro-negra.



– É um número bom, maior do que no ano passado, quando estipulei a meta de 30 gols e faltaram seis. Quero fazer o maior número de gols possíveis. A gente vai disputar este ano quatro campeonatos. Dá para fazer um número razoável de gols aí. Sei do meu potencial, do peso que meu nome tem em campo e o torcedor vai esperar gols - afirmou.



O discurso confiante, entretanto, não alivia a divisão da responsabilidade. Grafite, que passou pelo Grêmio em 2002, espera que os colegas de time, que também fora apresentados junto com ele, façam um bom ano e possam ajudar o Atlético-PR.



– Que eu possa dividir com os companheiros essa responsabilidade, que não fique só comigo. Tomara que o Carlão (Carlos Alberto) aqui possa dividir com o Luis (Henrique) essa responsabilidade. Que não fique só comigo – completou o atacante de 37 anos.



O camisa 23 ainda elogiou a estrutura do Furacão, reconhecida como uma das melhores do Brasil. O centroavante relembrou quando esteve no CT pela Seleção Brasileira, antes da Copa do Mundo de 2010, e quer ter conquistas pelo clube paranaense.



– É aquilo que o Carlos falou: quando se fala em estrutura no Brasil, o Atlético-PR é referência. Eu já estive aqui em 2010 em preparação com a Seleção brasileira. Tudo isso agregou. E o fato de ser um clube que sempre chega, né? Espero poder repetir o desempenho que tive ao longo da carreira aqui. Vamos tentar entra na fase de grupos e, então, buscar nosso objetivo na temporada, que é fazer uma grande Libertadores. Vamos buscar manter nossa hegemonia no estado e fazer um grande Brasileiro – finalizou.



O Furacão estreia na temporada no dia 29, diante do Rio Branco, pelo Campeonato Paranaense, no litoral. No dia 1 de fevereiro, o time brasileiro encara o Millonarios-COL, na Arena da Baixada, pela segunda fase da Copa Libertadores.



