PSG anuncia contratação do alemão Julian Draxler

O meia alemão do Wolfsburg Julian Draxler se tornou oficialmente o novo reforço do Paris Saint-Germain.



O meia assinou na segunda-feira contrato com o PSG até 2021. Em 24 de dezembro, o Wolfsburg havia anunciado um acordo pela transferência do jogador de 23 anos. Segundo as imprensas alemã e francesa, Draxler custará entre 36 a 40 milhões de euros aos cofres do PSG.

Jogador polivalente e com 27 jogos pela seleção alemã, Draxler é um meia ofensivo, acostumando a chegar à área adversária e finalizar.

– Vou descobrir um novo país, um novo campeonato, e estou muito orgulhoso de viver esta nova etapa, dentro de um clube que se tornou referência na Europa, que contratou muitos grandes jogadores nos últimos anos – comemorou Draxler.

Segundo o diário esportivo francês L'Équipe, o salário mensal do jogador será de 421 mil euros em 2017 e de 600 mil euros a partir de 2018.

Draxler chegou ao Wolfsburg em agosto de 2015, oriundo do Schalke 04, clube que o revelou. A chegada do alemão poderia coincidir com a saída do espanhol Jesé Rodríguez. Draxler competirá por uma vaga na equipe titular do técnico espanhol Emery Unai com os argentinos Giovanni Lo Celso, Angel Di Maria e Javier Pastore, o brasileiro Lucas e o francês Hatem Ben Arfa.