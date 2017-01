"Quando tive a oportunidade de vir para o Santos, nem pensei", diz Kayke

Reforço na Vila





Foto: santos,divulgação / santos,divulgação

O atacante Kayke, novo reforço do Santos FC, foi apresentado na tarde desta terça-feira. No CT Rei Pelé, o atleta de 28 anos elogiou seus companheiros de equipe.

– Estou muito feliz de chegar a um clube como o Santos, que tem um elenco qualificadíssimo, com excelentes opções. Acho que isso acrescenta na minha carreira. Como o nível é mais elevado, temos que nos esforçar pelo espaço. Quem está aqui quer se manter. Quem ganha com isso é o Santos – disse o camisa 18.

Questionado sobre o motivo de ter escolhido o Peixe para atuar em 2017, Kayke falou da admiração pelo clube:

– A força do Santos nos últimos anos é algo incrível. Jogadores como Neymar e Robinho foram criados aqui, são Meninos da Vila. Títulos. Quando tive essa oportunidade, nem pensei. Aqui, estou e tenho certeza que serei muito feliz – afirmou o jogador.

Kayke afirmou que ter a oportunidade de jogar ao lado de Ricardo Oliveira será algo muito especial.

– A concorrência é natural. No Flamengo foi parecido, tinha o Guerrero, cheguei para ser sombra, reserva, mas coisas aconteceram. Dei conta do recado e aqui não será diferente. Se o Dorival optar por começar depois, vou fazer o melhor. Se eu jogar com o Ricardo, vai ser melhor ainda – explicou.

Kayke pertence ao Yokohama Marinos, do Japão, e tem contrato de empréstimo com o Peixe até o dia 31 de dezembro, com opção de compra.

Ficha técnica

Kayke

Nome: Kayke Moreno de Andrade Rodrigues

Nasc: 01/04/1988 – Brasília (DF)

Clubes em que atuou: Flamengo (RJ), Brasiliense (DF), Macaé (RJ), Vila Nova (GO), BK Hacken (SUE), Tromso (NOR), Alborg BK (DIN), Paraná (PR), Nacional (POR), Atlético (GO), ABC (RN), Yokohama Marinos (JAP).